Lewis Hamilton lanza reto

F1.RAIKKONEN ESTÁ PREPARADO.

Todo está listo en down under: tras 146 días con los motores en calma que permitieron un óptimo descanso a los protagonistas del circo de la Fórmula 1, la rueda comienza a moverse, y Lewis Hamilton no esperó para salir al ataque.

"La oportunidad es mejor que hace un año, tengo esa sensación", dijo ayer Hamilton de cara a su duelo con el finlandés Kimi Raikkonen, su gran rival en una temporada en la que el español Fernando Alonso está en un segundo plano.

Hamilton está de buen humor, y ayer ya comenzó a ganar.

En una regata de kayaks organizada por patrocinadores en la costa de Melbourne, su compañero de equipo Heikki Kovalainen se equivocó al no tomar una curva, dejando así paso libre a la victoria del inglés.

Pero también sonrió ayer Raikkonen, pese al optimismo de Hamilton.

"Probablemente nunca antes llegué con una sensación tan buena al comienzo de una temporada. No puedo esperar a que comience", dijo el campeón mundial.

Frase que no pasó inadvertida en los cuarteles de McLaren- Mercedes, en los que esperan que la pesadilla de 2007 -pérdida de todos los títulos en el final de la temporada pese a tenerlos al alcance de la mano no se repita.