Listo para subir a la gran carpa

EL PROSPECTO RUBÉN TEJADA FUE INVITADO AL ‘SPRING TRAINING’ DE LOS METS

Para el prospecto panameño Rubén Tejada 2009 marcó el comienzo de un sueño que está convencido hará realidad este año con los Mets de Nueva York.

Tejada, un joven de 20 años que enseñó mucho la pasada temporada al poner buenos números en su segundo año seguido en Clase AA fuerte, asegura estar listo para subir este mismo año a las grandes ligas con el equipo de la Gran Manzana.

Y los Mets, que consideran al panameño como uno de sus mejores prospectos, también quieren asegurarse de que eso sea así. El pelotero que ha respondido con creces a todos los retos impuesto en las ligas menores será uno de los pocos prospectos con rango de invitado al campo de entrenamiento del equipo neoyorquino.

Tejada, un muchacho muy disciplinado que ha evolucionado rápidamente en las fincas de los Mets, habló ayer con La Prensa desde su residencia en la ciudad de Santiago sobre sus planes y el entrenamiento que ha seguido en Panamá para llegar en plenitud de forma al spring training.

Muy pocos peloteros tienen el honor de ser invitados a un spring trainning de grandes ligas. ¿Qué significa esto para ti?

La verdad, no me lo esperaba y hace solo unos días fue que me enteré que me llamaron para formar parte de este grupo de peloteros y me estoy preparando duro para realizar un buen trabajo en el entrenamiento de primavera.

Los Mets han estado en el ojo de la tormenta estas dos últimas temporadas. Este spring training será una verdadera prueba de fuego.

Claro, con el trabajo que venía haciendo pensé que me iban a dar la oportunidad antes, pero ha salido ahora y seguiré trabajando con más deseo de seguir adelante para aprovechar al máximo las oportunidades este año.

¿Qué será lo más difícil este año?

En mi mente yo solamente pienso en el trabajo y seguir haciendo las cosas que tengo que hacer para mejorar en cada parte de mi juego. Sé que necesito todavía batear más, pero estoy muy contento porque a ellos-Mets- les gustó lo que vieron de mí en la pasada temporada.

¿Cuáles son tus metas para este 2010 con los Mets?

Este año la meta que tengo es llegar a las grandes ligas. Sinceramente he trabajado duro durante todo este tiempo para subir este año si Dios me da la oportunidad y estoy convencido de que voy a tener esta oportunidad.

Ahora, no me conformaré con solo subir a las mayores, sino que estoy consciente de que tengo que prepararme cada día para seguir avanzando en el béisbol organizado.

Has puesto mucho de tu parte y una de las cosas que has mejorado es tu bateo. ¿Cuál ha sido la clave?

Sin duda el trabajo diario y el deseo de mejorar cada día y hacer lo esencial para seguir creciendo como pelotero. Todavía puedo mejorar más mi juego, incluso en mi defensa y estamos trabajando en todo eso para buscar la perfección.

Se dice que Rubén Tejada necesita ganar más peso para responder a las exigencias de jugar a un nivel más alto. ¿Ha habido algo diferente en la preparación esta temporada muerta?

Desde que llegué a Panamá he estado metido de lleno en los gimnasios para fortalecerme físicamente, también estoy trabajando en el terreno para no perder el ritmo en mi juego.