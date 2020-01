Liván, el terrible

Miami, Florida - Nunca me cupo la menor duda de la culpabilidad del lanzador cubano de los Gigantes Liván Hernández en su más reciente tropiezo con el escándalo.

Hernández, un malcriado de oficio, ha aceptado arreglar por la buenas su altercado con un anciano al cual habría atacado con un palo de golf el pasado 8 de enero en Miami.

Tras asegurar en un principio que fue víctima de una trampa, el serpentinero ahora ha acordado cumplir con una serie de mandatos de la corte para así limpiar de su récord los cargos por agresión con agravantes a Francisco Martínez, de 65 años.

El derecho debe asistir a clases de control del temperamento, cumplir 50 horas de servicio comunitario y donar 500 dólares a una causa caritativa. Eso sin contar el dinero bajo la mesa que le habría soltado a Martínez.

Liván sabía que no le convenía ir a juicio. Yo también

Si no conociera al cubano como lo conozco, creería que el vejete es un mentiroso en busca de 15 minutos de fama y unos100 mil dólares en concepto de demandas.

Pero como ya he visto el copioso expediente de rabietas del cubano, no me queda otra alternativa que señalar culpable al atleta en este penoso incidente.

Y es que Liván, no obstante sus millones, suele extraviarse fácilmente en los laberintos de la ira y la amargura cuando alguien lo contradice.

Su ex novia lo sabe -esa es historia vieja y conocida-.

Yo también. Fue durante la primavera de 1998, tan solo unos meses después del triunfo de los Marlins en la Serie Mundial cuando por primera vez fui amenazado por Liván por el simple hecho de expresar mi opinión.

Aquel octubre previo, fui uno de los pocos que se atrevió a señalar que el Jugador Más Valioso del clásico de otoño debió ser el dominicano Moisés Alou y no Hernández.

En lugar de respetar mi libertad de expresión, el derecho estuvo cerca de probar conmigo la velocidad de su bola rápida lanzándome una botella plástica de agua.

Pero se controló a tiempo, no sin antes insultarme con un saludable lenguaje caribeño.

Allí no paró la cosa. Más tarde en Arizona, una pobre cámara pagó los platos rotos tras una mala salida de Hernández.

Si el antillano hubiese lanzado ese día ante los Diamonbacks con la misma furia que estrelló aquel aparato contra la pared, habría logrado un juego sin hits ni carreras.

Tampoco le gustó entonces que escribiera la verdad y me lo hizo saber de buena gana con su colorida lengua soez.

Para un hombre con un mediocre récord de 69-69 y una pobre efectividad de 4.42 en ocho años en las mayores, el andar peleando con vejetes no ayuda en nada y menos después de haber echado a perder la Serie Mundial para San Francisco.

En otras palabras, desde aquel mágico 97, Hernández ha dejado de lucirse con su brazo para destarcarse por sus errores fuera del terreno. Su ego parece haber engordado tanto como su cuerpo caderón y su calidad ha disminuido con el olvido de aquellas viejas glorias.

AURELIO MORENO aureliomoreno02@cs.com