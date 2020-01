López sorprendió al eliminar a exhausto Safin

Hong Kong, China (EFE). — El español Feliciano López dio ayer la gran sorpresa en la segunda ronda del torneo de tenis de Hong Kong al vencer al máximo favorito, el ruso Marat Safin, por 7-6 (2) y 7-5.

López, jugador zurdo de 21 años, se aprovechó del cansancio de Safin, que contribuyó el pasado fin de semana a la clasificación de Rusia para la final de la Copa Davis tras superar a Argentina, para eliminarle en 90 minutos y bajo un calor sofocante.

"Sentía que no podía moverme en la pista. Estaba muy cansado y las piernas no me respondían", confesó Safin, cuarto en la clasificación mundial, 67 puestos por delante del joven jugador toledano.

El también español Juan Carlos Ferrero, segundo cabeza de serie y ahora máximo aspirante al triunfo, accedió igualmente a los cuartos de final al superar al estadounidense Jeff Morrison, por 7-6 (3) y 6-1.

Otro de los favoritos, el argentino Juan Ignacio Chela, quinto preclasificado, se deshizo del chileno Nicolás Massu por 1-6, 6-2 y 6-2.

El ecuatoriano Nicolás Lapentti, séptimo cabeza de serie, fue eliminado por el sueco Jonas Bjorkman, por un doble 6-2.

Latinos avanzan en Italia En Italia, el argentino José Acasuso y el chileno Fernando González lograron ayer el pase a las semifinales del torneo de tenis de Palermo al imponerse en sus respectivos partidos de cuartos.

Acasuso, tercer favorito, se deshizo del peruano Luis Horna por 7- 5 y 6-0, mientras que González, segundo cabeza de serie, derrotó al español Alberto Martín por 6-2 y 7-5.

González se enfrentará en semifinales al checo Bohdan Ulihrach, que venció al armenio Sargis Sargsian por 7-5, 1-6 y 6-4.

El torneo de Palermo reparte 381 mil dólares en premios y puntos para las clasificaciones de la ATP.

Serena Williams y Henin chocarán en semifinales En Alemania, la estadounidense Serena Williams y la belga Justine Henin ganaron hoy sus respectivos encuentros de cuartos de final en el torneo de tenis de Leipzig, en Alemania, y chocarán por el pase a la final.

Williams, máxima favorita, derrotó por un doble 6-3 a la eslovaca Janette Husarova, mientras que Henin dio cuenta de otro eslovaca, Daniela Hantuchova por 6-4 y 7-5.