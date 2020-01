Luto en Argentina por muerte de juvenil

PORTERO. UTRECHT, Holanda (DPA). Con hondo pesar vivieron los integrantes del seleccionado argentino Sub 20 la jornada siguiente a su clasificación para la semifinal del Mundial de Holanda, al enterarse de la muerte del portero del equipo Sub 17 Emiliano Molina, fallecido como consecuencia de un accidente automovilístico. Molina pertenecía a Independiente, club que tiene en Holanda a cuatro representantes en la selección Sub 20: el portero Oscar Ustari, el defensor David Abraham, el volante Lucas Biglia y el delantero Sergio Agüero. El juvenil arquero murió el sábado tras una larga agonía en el hospital Fiorito de la localidad bonaerense de Avellaneda, donde permaneció durante varios días en la unidad de cuidados intensivos.