LIGA INGLESA.

Los dos empates seguidos del Chelsea unidos a los triunfos del Manchester han provocado el nerviosismo del equipo londinense, que ve cómo los "diablos rojos" se escapan a seis puntos antes de la vigésimo segunda jornada de la liga inglesa de fútbol que se juega entre hoy y el martes.

El Manchester estrenará el año hoy en casa del Newcastle, mientras que el Chelsea tendrá un día más para reflexionar, pues jugará el martes en Birmingham en casa del Aston Villa.

El técnico del Chelsea, José Mourinho, ha dado un puñetazo en la mesa para despertar a sus jugadores, que tras dos ligas consecutivas ven cómo esta campaña el Manchester es más sólido hasta el momento.

Los actuales campeones han cedido ocho goles desde que el capitán, el central John Terry, está lesionado en la espalda. Y eso no le gusta al férreo Mourinho.

"Estoy decepcionado porque no obtuvimos el resultado que queríamos, pero no tanto porque no es una sorpresa para mí", dijo tras ceder un empate 2-2.

"Todo el mundo sabe que en este momento el Chelsea no puede defender. Quizás no somos tan buenos como creemos. Quizás yo no soy tan buen técnico ni los jugadores tan grandes futbolistas", lanzó un duro mensaje.