Mancini, nuevo técnico del Man. City

Roberto Mancini, anunciado como preparador del Manchester City en sustitución del galés Mark Hughes, destituido el sábado a pesar del triunfo obtenido ante el Sunderland (4-3), será el tercer técnico italiano en la Premier inglesa junto a Carlo Ancelotti, del Chelsea, y Gianfranco Zola, del West Ham.

Mancini, que permaneció en el Inter Milán hasta mayo de 2008, se hará cargo del City a partir de hoy, con Brian Kidd como asistente.

“Dos victorias en once partidos de liga no están en consonancia con los objetivos que fueron acordados y fijados. El jeque Mansour y la Junta consideran que no hay pruebas de que la situación cambie”, argumentó en la página web del club.