Mariano Rivera dice que no guarda rencor

MENSAJE.EL TAPONERO NO QUERÍA HACER MAL PAPEL.

A pesar de las severas críticas en su contra y la controversia generada a raíz de su decisión de no jugar en el Clásico Mundial de Béisbol, el relevista panameño de los Yanquis de Nueva York, Mariano Rivera, no le guarda rencor a sus compatriotas.

"Soy panameño hasta los pies. Amo a Panamá como nadie. Nadie lo ama más", dijo Rivera tras finalizar sus prácticas ayer en el campo de entrenamientos de los Yankees en Tampa.

"No tengo por qué sentir rencor hacia los panameños, ni [estar] en contra de los que hablaron de mí. Es no me va a hacer más ni menos".

Recordando que desde agosto del año pasado había advertido que no jugaría en el Clásico, el cerrador sí se sintió decepcionado por la forma en que fue "atacado" por su propia gente.

"Hablaron bastante mal de mí. Tomé una decisión que creo era la correcta. De mí siempre van a hablar, pero no creo que esa era la forma de atacar a una figura", señaló el taponero.

"Siempre dije que no iba a participar en el Clásico, no porque no quería jugar con Panamá, sino porque no iba a estar listo.

No quería hacer un mal papel. Soy muy competitivo y sabía que no iba estar listo mental ni físicamente.

La cosa no es llegar y lanzar por lanzar. Fue una decisión difícil. Será en otra otra ocasión", dijo.

Rivera también negó categóricamente que hubiera escrito una carta para señalar que el equipo de Panamá no era competitivo y de allí su decisión de no participar en el torneo, como informaron algunos medios.

"Jamás he hablado ni hablaré mal de ningún equipo por más pequeño que sea. Ese no soy yo", concluyó.