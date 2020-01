Markarián reiteró que no convocará a Jefferson Farfán

VíA RáPIDA

DECISIÓN. El técnico de la selección de fútbol de Perú, Sergio Markarián, ratificó ayer en que no convocará al delantero Jefferson Farfán por indisciplinado y le pidió al periodismo que no lo presione al respecto. “Farfán es un gran jugador. Es probablemente hoy el jugador más virtuoso del Perú, pero eso no quita que haya tomado la decisión que tenía que tomar”, dijo Markarián. El técnico excluyó a Farfán por actos continuos de indisciplina, el último de cuales fue escaparse de la concentración para irse a un casino en la madrugada en Panamá.