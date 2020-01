Mauricio Sulaimán le responde a Arum

BOXEO. MÉXICO, D.F./Servicios internacionales. En una nota publicada en el diario Milenio de México, el secretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, declaró que el promotor norteamericano Bob Arum no tiene ni voz ni voto, tras la controversia que provocó Arum al negarse a pagar la sanción del CMB por el carácter eliminatorio del pleito entre el mexicano Érik Morales y el filipino Manny Pacquiao, del proximo 18 de noviembre en Las Vegas. "No son sorprendentes las declaraciones de Arum. No es su primer comentario bajo hacia nosotros", dijo Sulaimán en nota aparecida en la página webNotifight.