JUAN MARICHAL.

El ex lanzador Juan Marichal, único dominicano miembro del Salón de la Fama del béisbol, afirmó que el ex toletero Mark McGwire no ingresará a ese sitial en su primera oportunidad en enero próximo.

"Creo que McGwire se tomará uno o dos años más para ingresar al Salón de la Fama", contestó Marichal a EFE, aunque a seguidas señaló que el ex primera base había sido un "gran jugador".

Marichal, considerado uno de los más grandes lanzadores en la historia de las Grandes Ligas, dijo que "con seguridad" McGwire tendrá que esperar otra ocasión para ser parte del nicho de los inmortales del béisbol.

Sin embargo, el ex serpentinero dominicano expresó que McGwire será elegido "mucho antes" de tener que pasar por el Comité de Veteranos del Salón de la Fama. "Yo soy miembro del Comité de Veteranos, y como tal ejerzo mi voto (...) pero no creo que McGwire esperará tanto para ser elegido, tal vez uno o dos años más, eso sí", recalcó.

McGwire es uno de los jugadores y ex jugadores que prestaron testimonio en marzo de 2005 ante el Congreso estadounidense, que investiga el uso de sustancias prohibidas en el béisbol.

En esa oportunidad rehusó contestar a una comisión senatorial si había consumido sustancias prohibidas.