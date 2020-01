Méndez se faja con los mejores en España

CICILISMO AFICIONADO

La calidad del ciclismo panameño la están dando a conocer en España los pedaleros Yelko Gómez y Mohamed Méndez, quienes participan de la temporada aficionada de ese país con el equipo Caja Rural.

Ambos están en busca de cumplir su sueño de firmar para un equipo profesional, pero la competencia es dura, sobre todo porque el nivel de competencia y la organización son diferentes a lo que estaban acostumbrados acá en Panamá y en algunos otros eventos de Centroamérica.

Méndez, quien está en su primer año en este país, en una entrevista por correo electrónico confirmó que hay que trabajar duro para poder salir adelante en tierras españolas.

Sobre qué ha sido lo más difícil en España, indicó que el clima y la competitividad deportiva, destacando que ese ciclismo es organizado y el nivel exigente, pero que estar con los mejores ciclistas de otros países del mundo que aspiran ser profesionales es un honor.

“Es difícil, pero motivador. Estoy satisfecho de sentir que he podido ir a la par e incluso adelante de muchísimos de ellos, peleando en todas las carreras, manteniendo un nivel muy bueno”, dijo Méndez.

“Es algo que en lo personal te deja una sensación grata. Que te respete el pelotón ya es un mérito y más siendo Yelko y yo de Panamá, que en el mundo ciclístico es totalmente desconocido, es mucho de qué hablar”, aseguró.

“Ciclistas como yo hay por cientos; como Yelko 100; y más de 2 mil como los que conozco de Panamá y de otros países, es difícil sobresalir aquí”, aceptó.

Con 29 años de edad, Méndez se lamenta de no haber tenido la oportunidad de probarse más joven en España. “Me da dolor, ya que he perdido tiempo y talento deportivo, pues en Panamá, hoy, no hay el nivel para proyectarse internacionalmente como aquí”.

Méndez precisó que está enfocado en aprender bien para poder ayudar a otros que tengan talento, disciplina y crean en sí mismos.

Expresó que busca dejar una buena imagen, para así dejar la puerta abierta y en un momento dado poder recomendar a algún ciclista panameño para que tenga la opción de probarse en España.

“Me consideran rápido y agresivo, que escalo bien, y que gracias a eso mis directores me colocan como uno de los principales escaladores, lo que representa que me están tomando en consideración”.

A juicio de Méndez lo más duro del ciclismo español es el ritmo en que se pedalea y estar lejos de casa.

“Hay que estar concentrado al 100%, sabiendo que estas lejos de tus seres queridos, sin saber nada por muchos días”.