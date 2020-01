Mexicanos ganan dos de las cuatro finales

Panamá obtuvo una medalla de plata a través de José Morales

REINALDO A. WEEKS D. rweeks@prensa.com México conquistó dos de las cuatro medallas de oro que se repartieron ayer, lunes, en la primera fecha del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Boliche, mayor y juvenil.

puertorro LA PRENSA/Jorge Fernández

Las otras dos quedaron en poder de República Dominicana y Puerto Rico.

Los triunfos mexicanos en el torneo, que tiene por sede las canchas de bolos El Dorado, se dieron en el evento individual masculino, tanto de la categoría mayor como la juvenil, con Daniel Falconi y Enrique Calvo, respectivamente.

Falconi se quedó con el oro en la categoría mayor al totalizar 1,313 pines en los seis juegos para promedio de 218.8.

La medalla de plata fue para el costarricense Marco Odio (1,301 - 216.8) y la de bronce para su compatriota Alejandro Reyna (1,269 - 211.5).

En cuarto lugar con un pin menos que el ganador de la presea de bronce quedó el panameño José Avendaño (1,268 - 211.3); mientras que el otro representante panameño José Zambrano se ubicó en la octava casilla con 1,216 pines y promedio de 202.

Victoria de Calvo En la categoría juvenil masculino, el mexicano Enrique Calvo ganó la modalidad individual en una reñida competencia, tras derribar 1,330 pines para promedio de 221.67.

La medalla de plata fue para el panameño José Morales, quien quedó a 82 pines de diferencia del ganador, al tumbar 1,248 para average de 208.00.

La presea de bronce fue para el puertorriqueño José Miguel Díaz (1,243 - 207.17).

Triunfo dominicano Por su parte, la dominicana Aumi Guerra se llevó los honores del evento individual de la categoría mayor con un total de 1,335 y promedio de 222.50. La medalla de plata fue para la colombiana Maribel Castro (1,213 - 202.17) y la de bronce para costarricense Marie Ramírez (1,175 -195.83).

La cuarta posición fue para la costarricense Michelle Ayala (1,173 - 195.50); mientras que la mejor panameña clasificada en esta modalidad de individual resultó Ely de Bennett, en la novena casilla con 1,106 pines tumbados y promedio de 184.33.

Sobre su triunfo, la dominicana Guerra dijo estar muy feliz por esa primera medalla de oro para su país, y agregó que la clave fue la concentración y consistencia que mantuvo en todo momento.

''Siempre estuve metida en el juego y la verdad es que no sabía que estaba de líder, hasta el último juego cuando mi entrenador se me acercó y me dijo, que solo me mantuviera'', apuntó la bolichera de 25 años de edad, que saco una ventaja de 112 pines sobre su más inmediata seguidora.

En la categoría juvenil, la triunfadora de esta modalidad de individual resultó la puertorriqueña Sasha Luciano (1,209 - 201.5).

La colombiana Laura Londoño (1,100 -183.3) se quedó con la medalla de plata y la mexicana María Sotres (1,052 - 175) con el bronce.

La panameña mejor clasificada aquí fue Alejandra Lange, en la novena casilla con 919 pines tumbados y 153 de promedio.