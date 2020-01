Miguel Cabrera añora un título

Miguel Cabrera no se duerme en sus laureles tras haber ganado la Triple Corona y ya piensa en el futuro.

El venezolano hablaba con reporteros sobre su hazaña ofensiva durante una conferencia de prensa el mes pasado cuando la pregunta con miras hacia 2013 salió a colación.

"Me gusta siempre tener algo en la mente que me haga trabajar duro, que me haga trabajar mejor", expresó Cabrera. "Sigo soñando. Creo que cada vez que veo hacia el futuro como pelotero, es algo así como, ´quiero hacer esto".

Un par de semanas después, mientras firmaba autógrafos en un centro comercial de la ciudad, Cabrera había dejado su temporada mágica en el pasado.

"Eso quedó atrás", le dijo Cabrera al Detroit Free Press. "Tenemos que ver hacia adelante y tratar de estar listos para la próxima campaña".

Esa es una gran filosofía para tener. Pero cuando has ganado la Triple Corona y el trofeo de JMV tras una temporada para el recuerdo, ¿Cuál es el siguiente sueño?

La respuesta es un tanto obvia. Cabrera ha dejado en claro su deseo de ganar otro título de Serie Mundial tras haberlo obtenido con los Marlins hace una década cuando apenas tenía 20 años de edad. Pero convertirse en un equipo campeón no depende de un solo jugador.

"Creo que es seguro decir que no volverá a ganar la Triple Corona el próximo año", dijo el mánager Jim Leyland. "No se había logrado desde 1967, entonces lo dudo. Si existe un pelotero que puede lograr esa hazaña, es él, pero cada año digo lo mismo de Cabrera. Va a tener una gran temporada".