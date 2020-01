Mirando con la lupa

TIRO A GOL

Pedro Chaluja y Lucas Alemán serán finalmente los dos candidatos que disputarán el pastel de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), que por 10 años tuvo como cabeza principal a Ariel Alvarado.

Cada uno de los dos candidatos siente que tiene los votos, y ambos manifestaron abiertamente que van a cambiar las cosas en beneficio del fútbol.

Cada nómina cuenta con gente vinculada al fútbol, algunas de estas personas tienen cola de paja, no son ángeles, por eso me parece que ninguna de las dos nóminas puede considerarse más pulcra que la otra, ni mucho menos pensar en tirar la primera piedra.

Lo que hace importante a este proceso electoral es que ahora sí hay democracia, con dos candidatos para escoger, diferente al de las dos pasadas elecciones, donde solo estuvo Alvarado.

Pero asimismo se requiere de mucha responsabilidad de los votantes, porque la democracia puede dar pie para que se regrese a los vicios del pasado, donde todo se arreglaba con prebendas.

Hoy se requiere que la gente que vaya a votar lo haga con criterio, que mire la mejor propuesta, si es que la hay.

Alemán comenzó primero su campaña, eso es importante en un proceso electoral, con un estilo agresivo, que a veces cae mal, porque no es mejor el que más bulla haga, ese tipo de personalidad no contribuye en nada al orden, pero no deja de ser importante si todavía hay algunos despistados indecisos por quién votar.

Chaluja comenzó tarde su campaña, pueda ser que tenga un poco más de experiencia que Alemán, pero no debe confiarse por más votos que diga que tiene.

El contacto que Alemán ha tenido en las provincias ha sido personal; Chaluja en cambio no ha hecho campaña en el interior; Ramón Cardoze es el que está en ese ajetreo. No sé hasta qué punto Alemán pudo haber persuadido en ese contacto directo, que aunque la otra parte no le prestó atención, pienso que ha sido inteligente.

Lo que se ha evidenciado en este proceso electoral es la división en la Liga Panameña de Fútbol, que está repartida en las dos nóminas, lo que muestra que no hay del todo confianza por el reemplazo de Alvarado.

Ahora, por qué pensar que un debutante a la presidencia de la Fepafut no tenga derecho a tomar las riendas del fútbol, ¿por falta de experiencia?

De allí que estos últimos 15 días van a ser determinantes para que los dos candidatos expliquen sin entrar en discursos de barricada: ¿Por qué se debe mantener el continuismo y por qué es necesario el cambio?.