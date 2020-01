Mondesí amenaza a los Piratas de Pittsburgh

"Si el día 30 no me pagan, entonces recogeré todas mis cosas y me iré a República Dominicana", dijo Mondesí en entrevista telefónica con la AP antes del partido de ayer domingo contra los Rojos de Cincinnati.

Los Piratas están impedidos momentáneamente de abonar al jardinero su sueldo correspondiente a esta temporada debido a un litigio judicial con un antiguo pelotero, que exige ante la justicia dominicana que Mondesí le pague más de 600 mil dólares en compensación por supuestamente haberle enseñado a jugar béisbol.

Mondesí, de 33 años y quien batea 302 con dos jonrones y 11 carreras impulsadas, quedó sorprendido cuando los Piratas no le pagaron su salario correspondiente a la primera quincena de la temporada el pasado 15 de abril.

Los Piratas informaron a través de un comunicado de que estaban depositando el sueldo de Mondesí en una cuenta especial hasta que se resolviera el asunto. Mondesí tiene un salario de 1,15 millón de dólares esta temporada.

"Es algo risible. Estoy pagando todos mis gastos sin saber cuándo recuperaré mi dinero", señaló Mondesí.