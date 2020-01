Nieto obtiene el mejor tiempo en prácticas en pista de Estoril

ESTORIL, Portugal (EFE). - El madrileño Alfonso Fonsi Nieto (Aprilia) continúa siendo la referencia válida en los 250 c.c. al obtener el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos de la Asociación Internacional de Equipos (IRTA) en el circuito portugués de Estoril.

En la misma primera jornada, el australiano Garry McCoy (Yamaha YZR) fue el más rápido en la clase de MotoGP -como ya sucediese hace unos días en Cheste (Valencia)-, pero casi inmediatamente después de lograr el objetivo al manillar de su moto de dos tiempos, sufrió una caída en la que se fracturó la tibia y el peroné.

El mismo camino, aunque en distinto momento, siguió el japonés Tetsuya Harada, quien a pesar de dar cada vez más muestras de adaptación a su nueva Honda NSR de dos tiempos, sufrió una caída en la que se fracturó la clavícula izquierda por el mismo sitio en el que ya tenía un clavo y que desaconseja la intervención quirúrgica, según explicó el piloto.

“Todavía no sé por qué me he caído, es posible que el circuito esté todavía un poco sucio de los coches que rodaron hasta ayer [martes] en él. He decidido no operarme pues los médicos me han dicho que con 18 días de descanso hasta las próximas pruebas tengo tiempo para descansar y estar plenamente recuperado”, manifestó Harada.

El australiano McCoy rodó siempre a un ritmo impresionante y cuando se acercó al récord del italiano Max Biaggi (Yamaha) en la pole position que logró el pasado año, con un registro de 1:40.185, sufrió la caída en la que se produjo las lesiones de su pierna derecha, pero no impedirán que compita en el campeonato.

Mientras, en los 250 c.c., el madrileño Fonsi González Nieto mantiene su hegemonía, aunque en esta ocasión sea por escasamente cinco centésimas de segundo respecto a quien tiene que ser uno de sus máximos rivales en la lucha por el título mundial de la cilindrada, el italiano y también piloto de Aprilia, Marco Melandri.