Paola Suárez se retira del tenis

POR SU FAMILIA.

La tenista argentina Paola Suárez anticipó ayer que el año próximo se retiraría del circuito porque necesita "disfrutar de otras cosas", tras doce temporadas como profesional.

Suárez, de 28 años, y considerada la mejor tenista argentina de la historia después de Gabriela Sabatini, explicó en declaraciones a la prensa local que quiere "pasar más tiempo en familia y jugar menos torneos".

"Es muy posible que me retire, pero tengo a esta cristiana al lado que no me va a dejar", comentó Suárez al diario Clarín en referencia a la española Virginia Ruano Pascual, con la que ganó 36 títulos en dobles y ocupó el número uno del ranking mundial.

"Es ella la que no me deja, juro por Dios que no me deja retirarme", declaró entre risas la tenista argentina sobre su colega y amiga española, que respaldó las afirmaciones de Suárez. Ruano Pascual aseguró al diario Clarín que: "Mi posición es que no deje el tenis por ahora.

Podemos seguir divirtiéndonos todavía dentro de una cancha. Ya le dije que si se retira, quiero que sea mi entrenadora".

"Pero si realmente lo decide (retirarse), tiene todo mi apoyo", completó la española.

"Fue muy duro lo que viví todos estos años en el circuito, sobre todo en los últimos tres", dijo.