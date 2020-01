Parreira le teme al favoritismo

ALEMANIA 2006.

El seleccionador de Brasil, Carlos Alberto Parreira, insistió en que el favoritismo de los actuales campeones mundiales, en caso de que no sea bien trabajado, puede perjudicar al equipo en el Mundial de Alemania 2006.

"Ese favoritismo no me agrada y, si no es bien trabajado, realmente puede ser perjudicial", afirmó Parreira en una entrevista publicada ayer por el diario Lance.

"Toda vez que un equipo llega en esas condiciones (a un Mundial) enfrenta complicaciones por más que cuide de la parte emocional de sus jugadores", agregó el técnico.

Parreira citó los casos de varias selecciones que, en la historia, llegaron como favoritas a una Copa del Mundo y que terminaron decepcionando a sus hinchas.

"Recientemente, en el Mundial de 2002, tuvimos los casos de Francia y Argentina. Los franceses no ganaron ningún partido ni marcaron aunque fuese un gol en la última Copa", dijo.

Brasil, que se clasificó como primero en las eliminatorias suramericanas, es desde hace años la mejor selección del mundo en la clasificación de la FIFA.

El equipo de Parreira llegará a Alemania en su condición de campeón mundial de 2002, campeón de la Copa América en 2004 y campeón de la Copa de las Confederaciones en 2005.

El seleccionador alertó que el grupo en que fue emparejado Brasil no es fácil como se dice.