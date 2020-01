Pelé y Maradona son dos mundos aparte

LOS DOS HISTÓRICOS DEL FÚTBOL MUNDIAL

Pelé nunca perdona y se podría decir que Maradona tampoco.

La rivalidad entre dos de las más grandes estrellas de la historia del fútbol no tiene límites y se hieren cada vez que pueden.

Pelé y Maradona nunca midieron su clase en los campos de juego, pero sí se enfrentaron en los despachos, ya que el “Pelusa” siempre acusó a “o rei” de defender más los intereses de la FIFA que los de los jugadores de fútbol.

El astro brasileño tampoco se muerde la lengua y no deja de mencionar el pasado de Maradona y sus problemas con las drogas.

Luego, está el debate eterno de quién fue mejor, Pelé o Maradona, que se resuelve a veces con ironías y a veces con descalificaciones mutuas. Cuando la pugna arrecia, Pelé la remata sin contemplaciones: “No habrá nunca otro rey”.

Pelé pasó esta semana por Madrid y ha reabierto con rotundidad la polémica con el “Pibe de oro”, que atraviesa una difícil situación como seleccionador de Argentina después de perder ante Ecuador, Brasil y Paraguay, derrotas que enviaron a Argentina a la zona de repesca del Mundial cuando sólo quedan dos encuentros, frente a Perú y Uruguay.

“Él no tiene mucha culpa porque todos sabemos que había entrenadores con más experiencia", dijo Pelé, que añadió que Maradona “arriesgó y está pagando el precio”.

“La gente discute si Pelé o Maradona. Di Stéfano es para mí el mejor, era mucho más completo. Maradona es un gran jugador, pero no pateaba bien con la derecha y no hacía gol de cabeza. El único gol de cabeza importante que marcó fue con la mano”, opinó Pelé al aludir al tanto que el “Pelusa” anotó en cuartos de final a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Maradona no ha respondido inmediatamente a las nuevas pullas de Pelé, pero revisando la historia de su duelo dialéctico particular no cabe ninguna duda de que lo hará y de forma rotunda.