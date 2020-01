Petrovic tendrá estatua en Zagreb

TRIBUTO. ZAGREB, Croacia/EFE. El alero croata Drazen Petrovic, ex jugador del New Jersey Nets y del Real Madrid, entre otros, y considerado uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto mundial, tendrá un monumento en la plaza que lleva su nombre en Zagreb.La escultura, obra del escultor Kuzma Kovacic, está siendo fabricada en bronce, tendrá cuatro metros de altura y reproducirá la figura de Drazen en posición de tiro, aunque en su camiseta no se identificará con ninguna de las de los equipos en los que militó el jugador.