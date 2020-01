VíA RáPIDA

FIGURA. El piloto de coches español Carlos Sainz, defensor del título de campeón del Rally Dakar, cree que está cerca del retiro, aunque aún no sabe exactamente cuándo será. “Fecha no hay marcada para el retiro, lo que es evidente es que estamos muy cerca del final de un ciclo, de eso no cabe la menor duda”, declaró el piloto español en una entrevista con DPA.