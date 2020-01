Porto a Japón para choque con Caldas

El equipo portugués, que partió en un vuelo de la Japan Airlines desde el aeropuerto de Lisboa, se vio involucrado en otra polémica, ligada esta vez a los insultos racistas que sus hinchas profirieron el martes contra dos jugadores negros del Chelsea.

"Hasta yo escuché lo que les gritaban me dio fastidio", dijo el delantero sudafricano Benny McCarthy, autor del gol de la victoria agónica por 2-1 que le permitió a Porto acceder a los octavos de final de la Liga de Campeones y evitar convertirse en el primer campeón del torneo eliminado. Los principales destinatarios de los insultos racistas en el estadio Dragao fueron Didier Drogba, oriundo de Costa de Marfil, y el zaguero francés William Gallas. "No acepto que los hinchas de mi club hagan algo así. Yo mismo me sentí herido, porque entre Drogba y yo no hay diferencias. Los dos somos negros y cualquier negro se sentiría ofendido con semejantes insultos", agregó McCarthy.

La polémica se suma al escándalo de corrupción que derivó también en el arresto y posterior excarcelación bajo fianza de 125 mil euros del titular de Porto, Pinto da Costa.