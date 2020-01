Presupuesto desconocido

JUEGOS OLÍMPICOS 2016

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Río 2016 afirmaron ayer que no hay una fecha prevista para revelar el gran misterio de la cita: las cifras definitivas sobre su costo.

“Tendremos la primera evaluación de presupuesto a mediados del próximo año, pero todavía no será la definitiva. Cuando tengamos el presupuesto definitivo, lo informaremos”, afirmó el presidente de Río 2016 y del Comité Olímpico Brasileño, Carlos Nuzman.

El dirigente, quien participó en Río hasta hoy en una reunión de cinco días en la que los organizadores de los Juegos de Londres transfirieron informaciones sobre su experiencia en la preparación de la cita, afirmó que tampoco hay una definición sobre el sistema que será adoptado para la venta de boletos para Río 2016.

“Estamos analizando cómo haremos la venta de entradas en Río. Lo charlaremos con el COI (Comité Olímpico Internacional) y en el momento correcto lo anunciaremos”, afirmó.

En agosto pasado, el presidente del COI, Jacques Rogge, había pedido a los responsables de los Juegos de Río 2016 que definieran “lo antes posible” su presupuesto para organizar el evento.

“Estamos trabajando junto al comité organizador y les estamos pidiendo que se lo termine lo antes posible”, dijo Rogge durante una rueda de prensa concedida al final de Londres 2012, al ser interrogado acerca de los “oscuros” números de los próximos Juegos Olímpicos. No obstante, el portavoz del COI, Mark Adams, aseguró ayer que la entidad no está “excesivamente preocupada” por la demora de los cariocas en presentar su presupuesto definitivo: “No es inusual no conocer el presupuesto consolidado cuatro años antes de los Juegos. Creo que saldrá pronto”.

Al final de los cinco días de reunión en Río, los representantes del COI no formularon críticas al proceso de preparación de la ciudad brasileña para los Juegos, aunque sí volvieron a advertir que no puede haber retrasos.

“El tiempo es un bien precioso. Es muy claro que los Juegos Olímpicos son un proyecto muy complejo, pero Río debe maximizar el tiempo que le queda para realizar los Juegos de alto nivel que prometió. Estamos en el mismo barco, el éxito de ustedes es el nuestro, y viceversa”, dijo la vicepresidente del COI, Nawal El Moutawakel, quien comanda la comisión de coordinación para Río 2016.