Punto crítico Hay que modernizar el béisbol

OPINIÓN IVamos directamente al punto neurálgico. Hay una asignatura pendiente al caer el telón del torneo de béisbol juvenil: la calidad del espectáculo, lo más importante, a mi juicio, de una competencia. Sin querer restarle méritos al triunfo chiricano, creo que es el momento para que la dirigencia del béisbol haga una revisión de todo el funcionamiento del campeonato, principalmente en la parte técnica, donde hubo un balance general deficiente. No podemos cantar el play ball el 25 de febrero sin dejar de analizar y discutir todo lo que pasó en un torneo que si bien no dejó pérdidas económicas, arrastró consigo una serie de problemas que si no se arreglan terminarán por enterrar al que hasta ahora es considerado como el deporte rey en Panamá.

Después de escuchar a algunos presidentes de ligas en la última plenaria, encontré la respuesta del fracaso del béisbol en recientes años. Claro, las circunstancias, los momentos, son diferentes, pero el béisbol que estamos jugando en este momento no es el béisbol moderno que se está jugando en otros lares. Yo no creo en eso de que el fútbol le está robando afición al béisbol, más bien reconozco y doy el crédito al sistema moderno que utiliza en su estructura el deporte del pie y el balón. El sistema actual –y en eso estoy de acuerdo con el dirigente Edwin Cabrera– fue buenísimo hace un par de décadas, pero no funciona en el siglo XXI. Así de sencillo, los presidentes de ligas, con raras excepciones, insisten en mantener andando el béisbol sobre viejas estructuras. Por ejemplo, el caso de los profesionales que estuvieron a punto de ser vetados de participar en el torneo mayor, no creo que sea lo mejor y limita la calidad del evento.

Al público le interesa ver un mejor espectáculo y mientras no se haga una inversión que implique un mayor desarrollo del béisbol nacional, no va a cambiar el desbalance que hay competitivamente hablando en estos torneos. Vamos a ver a dos o tres equipos que trabajan con más tiempo y más recursos distanciados del resto en la tabla de posiciones. Simplemente las ligas que comen con la cuchara más grande son las que mantienen un nivel de preparación acorde para caminar la distancia. Las otras –sin mencionar los casos de Darién y Bocas del Toro, que es tema de otra columna– no tienen la resistencia física para llegar al final. El caso del comportamiento del equipo de Los Santos, que llegó arrastrando a la serie semifinal, es claro ejemplo de lo anterior. El trabajo de mercadeo en la promoción del torneo fue muy pobre y fue de mal gusto que se privara al público de ver todo el desarrollo de la serie final por la televisión.

El manejo del caso de los peloteros colonenses Jadhiel Santamaría y Einar Pinillo dejó muchas dudas sobre el nivel de seriedad de la dirigencia. La Federación falló inexplicablemente al no implementar una comisión técnica durante el desarrollo del torneo.Estoy de acuerdo con la idea que propuso el dirigente Carlos Alvarado en el sentido de que se elimine la regla en la que se pierde un juego en la mesa, y que se sancione directamente al culpable y no al equipo. El Premundial Juvenil en México será el siguiente paso, y desde ahora debemos empezar a planificar una estrategia para ese compromiso.

El autor es periodista