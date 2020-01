Ramos sigue con el bate caliente

AGUADULCE, Coclé.- La medida adoptada por los Azulejos de Toronto de separar al pelotero coclesano Ubaldo Ramos de su organización parece no haberlo afectado.

A pesar de todo, Ramos, quien actualmente se encuentra jugando con la novena de Coclé en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, no ha descuidado su trabajo de acondicionamiento, el cual está rindiéndole frutos en el presente torneo.

Al comentar sobre el desempeño que viene teniendo en el torneo mayor, Ramos, que lleva conectado cuatro jonrones en igual número de partidos, indicó que es apenas el inicio y que espera continuar ayudando al equipo.

''Creo que el buen inicio que he tenido se debe a que he tomado lo de la baja de los Azulejos con mucha calma, y no he llevado la situación por la que atravieso al terreno de juego", explicó.

Ramos, que batea para .375 de promedio (6 en 16) con 12 carreras remolcadas, catalogó lo ocurrido con su persona como algo pasajero, al punto que el trabajo se ha reflejado en el campeonato, manteniéndose como líder en cuadrangulares y carreras empujadas.

Aunque es más prematuro señaló que espera tener una buena temporada a fin de ser tomado en cuenta a la hora de la convocatoria a la preselección.

Tampoco descarta que se le presente la oportunidad para vincularse a otra organización del béisbol de las grandes ligas.

Sostuvo que sigue realizando ajustes en su bateo, ya que los serpentineros lo están trabajando con lanzamientos difíciles.

''Esto me obliga a realizar los ajustes necesarios de manera rápida para no ser sorprendido'', comentó.

Es por esa razón que la dirección del equipo coclesano ha optado por poner a Ramos a realizar sesiones de unos 50 batazos incluso en los días libres.

El primero de sus cuatro vuelacercas se lo conectó al reconocido lanzador chiricano Alvaro Hernández, siguió con otro ante Chiriquí Occidente, y disparó dos más ante Darién el pasado martes, empujando además siete carreras en ese partido.