Real Madrid quiere a Frank Lampard

CANJE. MADRID, España/EFE/. El Real Madrid ha realizado una oferta al Chelsea por su jugador Frank Lampard, que incluye el pago de 20 millones de libras –32.8 millones de euros–, más el traspaso de Michael Owen y Santiago Solari, según reconoce su agente, Steve Kutner, en una noticia que recogió ayer la web de la BBC procedente del periódico News of the World. El Chelsea, según las mismas fuentes, no escucha ofertas por Lampard y ha declinado el traspaso. El representante de Lampard dijo incluso que "agradecen el interés de un club tan grande como el Real Madrid, pero Frank ha hecho una campaña increíble con el Chelsea y quiere seguir ganando títulos en este club".Lampard llegó al club de Stamford Bridge en 2001.