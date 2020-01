Recurren al milagroso

FEPAFUT.CONFERENCIA DE PRENSA.

El nombre del entrenador Gary Stempel, el técnico que más títulos tiene en Anaprof y con el que se comenzó a cambiar la historia de las selecciones juveniles, se presenta como virtual seleccionador del equipo mayor de fútbol.

También el cambio de mando de la Anaprof, que para el año entrante estaría siendo manejada por la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) -lo que fue una sorpresa para el presidente de la Anaprof, Luis Arias, quien apenas se vino a desayunar ayer mismo en plena conferencia de prensa- fue otro de los anuncios más notables dados a conocer a los medios por el máximo organismo que dirige el fútbol nacional.

Ariel Alvarado, como presidente de la Fepafut, dio la cara ayer ante los medios de comunicación 16 días después de la eliminación del seleccionado mayor en su intento de clasificarse al mundial de Sudáfrica 2010.

Respondió, entre otras cosas, que no iba a renunciar tras el fracaso de la eliminatoria porque a su juicio las renuncias son voluntarias.

NUEVO TÉCNICO

Alvarado precisó que todavía no se había oficializado la contratación del técnico panameño-inglés que por estos días se encuentra por Miami, en vista de que las conversaciones fueron informales, pero que Stempel se había mostrado interesado y en ese sentido se daba casi como un hecho su vuelta a una selección nacional.

Stempel consiguió la primera clasificación de un seleccionado juvenil para un Mundial Sub 20, en Emiratos Árabes Unidos 2003 y a nivel nacional ha ganado cinco finales con el San Francisco, su actual equipo y una con el desaparecido Panamá Viejo. Es una especie de amuleto que ha transformado en éxito todo lo que ha tocado localmente tanto en Anaprof como con las selecciones juveniles. Sin embargo, en 2003 su salida de la selección fue silenciosa.

Los nombres de los entrenadores Stempel y Miguel Mansilla fueron los únicos que tocó el comité ejecutivo de la Fepafut para que asuman la dirección de la selección mayor que tendrá su primer compromiso internacional en enero entrante cuando Panamá sea sede de la Copa de Naciones.

También se lamentó de que el ex entrenador Alexandre Guimaraes no haya presentado un informe técnico sobre lo sucedido y haya regresado inmediatamente a Costa Rica desde el aeropuerto de Tocumen.

DENUNCIA

Dijo que ayer mismo se envió a la FIFA una denuncia con documentación -que puede ser vista en marearoja.com- por los hechos de hostilidad y racismo que ocurrieron en el estadio Cuscatlán y todo lo que sucedió el domingo 22 de junio, y espera que la FIFA se pronuncie al respecto.

FÚTBOL PROFESIONAL

Alvarado aprovechó el momento para hacer un adelanto sobre el fútbol profesional que viene para Panamá. “Esta crisis nos da oportunidad de renovar y hacer una transformación para mejoras. El fútbol nacional llegó a un límite”, dijo. “Es tiempo que la Fepafut tome la responsabilidad del fútbol nacional, para que haya una real integración entre los clubes y la Fepafut”, agregó. Dijo que se iba a crear una Comisión de Fútbol Profesional, para tener un nuevo fútbol profesional en 2009. Para ello van a comenzar a reunirse a partir del próximo mes.

Alvarado le restó importancia a la sublevación de dirigentes de tres clubes que pidieron su renuncia. Dijo que son hechos que pasan en cualquier agrupación.

El presidente de Fepafut precisó que la medida de traer el fútbol profesional a Panamá es una exigencia de la FIFA, porque este organismo va a otorgar licencias a los equipos para poder estar en competencias. Alvarado no fue preciso en las respuestas sobre el tema del fútbol profesional, y cuando se le preguntó cómo puede haber fútbol profesional en Panamá si ni siquiera hay un club en el estricto sentido de la palabra, respondió que había muchas formas de hacerlo.

Apuntó, también, en el caso de que las mejoras del estadio Rommel Fernández no se concluyan en enero sino en marzo como se especula, haría el torneo en el porcentaje de su arreglo, porque cambiar la fecha traería complicaciones. Alvarado aprovechó el momento para pedir disculpas por la eliminación. “Nosotros apostamos para ganar pero en el último minuto todo se desvaneció”, dijo ante una de las conferencias más concurridas que haya tenido la Fepafut.

AMISTOSOS

Adelantó que de momento las selecciones Sub 20 y Sub 17 tendrá amistosos en los próximos días. La Sub 20 jugará dos amistosos ante Costa Rica el 20 y 22 de julio en Pérez Zeledón, mientras que la Sub 17 lo hará el 31 de julio y 2 de agosto ante Estados Unidos, en Panamá.

Malestar de los clubes con Ariel Alvarado

El presidente de la Anaprof, Luis Arias, está de acuerdo en que hay que hacer una reestructuración al fúbol nacional, pero estimó que debió hacerse posterior a la reunión de la asamblea que todavía no se ha dado. Señaló que el anuncio de Alvarado fue inconsulto y adelantado, “me parece como que es una aspirina al problema”.

Arias dijo que el malestar de algunos clubes con Alvarado viene desde el momento en que se le envió una carta hace más de un mes, después de una asamblea general de clubes, en el que le manifestamos la inconformidad con el tema de los patrocinadores y el tema de las televisoras. “Necesitamos más apoyo de la Fepafut. Porque los patrocinadores son escasos y no podiamos estar chocando con ellos”, dijo Arias.

“Se habló que cuando se vaya a pedir un nuevo patrocinador por favor que se pensara en que se tenía la marea roja y la liga de Anaprof, eso no lo hizo, fue y consiguió nuevos patrocinadores que apoyaron la marea roja y cancelaron el patrocinio de algunos clubes de Anaprof. Y eso creó un malestar”, dijo el presidente de la Asociación Pro-Fútbol .