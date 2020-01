Regresó Samaniego

“Ahora es que comenzó la guerra. Ese mexicano García no me gana a mí, simplemente que recibí varios golpes ilegales en el cuello”, dijo Samaniego.

El púgil panameño también adelantó que buscará la revancha y que en este momento el abogado Tony González está apelando el resultado del pleito.

“Nosotros en Las Vegas pusimos la queja a la AMB y a la Comisión Atlética de Nevada”, comentó el boxeador. “Ellos vieron el video y están de acuerdo”, agregó.

Sobre su rival, Santiago Samaniego aceptó que pega muy fuerte, sin embargo, era lento y sin mucha técnica.

“El mexicano García pega fuerte, pero él de buena forma no me gana. Me conectó ese golpe ilegal y no pude recobrarme”, indicó Samaniego.