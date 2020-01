Rentería y Colombia festejan Guante de Oro

"Me siento contento con este logro. Se ve el trabajo que uno ha hecho en el terreno de juego durante la temporada, esto es sencillamente un sueño", comentó Rentería tras la llamada del jefe de prensa de su equipo Los Cardenales de San Luis, para darle la noticia.

"El paracortos de los Cardenales fue escogido por los managers de su división, gracias a su excelente desempeño defensivo y sus escasos errores en el fildeo. Con la manilla realizó 191 outs , 439 asistencias y participó en 83 dobles play para una efectividad de 9.75", reseñó hoy el periódico El Heraldo , de Barranquilla.

Con este galardón cerró quizás su mejor campaña desde el 96, cuando llegó a la Gran Carpa.

Rentería tuvo un promedio de 330 a la ofensiva. Desde 1936, un paracortos no lograba esa marca, lo cual lo dejó como el cuarto mejor bateador del campeonato, que le sirvió para repetir, también de manera consecutiva la semana pasada el Bate de Plata.

El premio de Rentería fue uno de los cuatro que recibieron Los Cardenas de San Luis, con el de Scott Rolen, Jim Edmonds y Mike Matheny, lo que confirma que fue la novena con el mejor fildeo de la Liga Nacional.

"Esto es motivo de orgullo, de alegría para mi familia y para la afición en general", comentó Rentería, quien sin lugar a dudas será el principal candidato de su país, para convertirse en el deportista del año de Colombia.

"No puedo resumir en una palabra lo que hice en 2003. No lo puedo creer, porque un colombiano piensa que jamás podrá alcanzar esos números en el deporte que es pasión de los estadounidenses, y cuando se logra, no sabe qué decir. Creo que aún estoy soñando", agregó el deportista colombiano.

"De todas maneras, para mí todos los años son buenos, aunque me vaya mal, porque yo creo que esto es lo que me envía Dios y eso es lo que tengo que recibir, pero por números, 2003 es el mejor, y lo importante es seguir luchando", dijo.