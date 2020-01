Rivera: ´Volveré a lanzar´

LOS YANKEES SE ALISTAN PARA SOBREVIVIR SIN SU ESTELAR CERRADOR

Aunque reconoce que la recuperación será larga, el doctor Humberto Arrue considera que la lesión que sufrió el lanzador panameño Mariano Rivera no debería comprometer su carrera en el béisbol de las ligas mayores.

Fuera por la temporada

En lo que sí fue enfático el reconocido ortopeda panameño fue en señalar que este tipo de lesiones severas, que son tratadas mediante una cirugía, “normalmente la recuperación toma entre seis y nueve meses”, lo que deja al lanzador istmeño fuera, al menos, por el resto de la temporada 2012.

“Yo no dudaría que Mariano pudiera regresar a lanzar la próxima temporada, ni tampoco me preocupa que le vaya a quedar bien su rodilla. Lo que me preocupa es el tiempo que no va a estar haciendo bullpen para mantener su brazo en forma”, advirtió Arrue.

“La lesión de ligamentos cruzados de la rodilla no es tan grave y es muy frecuente, más que todo en jugadores de fútbol, quienes se operan y luego regresan a las canchas. Yo creo que cuando Mariano se mejore, por su condición atlética y la actitud que tiene, debería regresar a lanzar el próximo año”, aseguró el galeno panameño.

Una extraña lesión

El estelar cerrador de los Yankees de Nueva York, que lejos estaba de imaginarse que se lesionaría fuera del montículo, sufrió una torcedura en la rodilla derecha mientras trataba de atrapar un batazo en los jardines durante una práctica de bateo, el jueves, previo al encuentro con los Reales de Kansas City.

Sin embargo, ha sido impactante esta noticia para los Yankees de Nueva York y sobre todo la expectativa que hay en el mundo por conocer si posiblemente este sea el punto final de la brillante carrera del pelotero panameño, que el año pasado se convirtió en el líder de salvamentos en la historia de las Grandes Ligas.

Mariano: regresaré

El lanzador de nervios de acero nacido en Puerto Caimito hace 42 años reaccionó ayer de la misma forma con que se deshace de sus adversarios en el montículo, para aclarar la duda de que su carrera estaría en riesgo.

“Estaré bien y regresaré al montículo en 2013, les agradezco a todos por sus oraciones y buenos deseos y el apoyo”, dijo Mariano ayer viernes, comprometiéndose a superar una lesión en la pierna que supone pondrá fin a su participación esta campaña.

De vuelta en el estadio Kauffman ayer viernes, el taponero dijo firmemente que no permitirá que su carrera termine así. “Regresaré. Escríbanlo con letras grandes. No me iré así”, afirmó. “Esto me ha hecho pensar, no me puedo ir así. Si requiere dos, tres, cuatro, cinco, siete (temporadas) más, las que sean”.

La recuperación

Apelando a su experiencia y conocimiento en este tipo de lesiones, Arrue, un cirujano ortopedista y traumatólogo de medicina deportiva, se refirió a la etapa de recuperación que encarará Mariano para estar listo el próximo año.

“Normalmente este tipo de lesiones toman unos tres meses para regresar a la cancha, y seis meses más finalizado todo el trabajo de los ejercicios de fortalecimiento, dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente. Así que la recuperación es larga desde el punto de vista de la temporada, pero en teoría, al año tiene que estar como si nada hubiera pasado”, puntualizó.

Mo al quirófano

Según trascendió en los altos mandos del equipo de los Yankees, Rivera sería trasladado ayer mismo a la ciudad de Nueva York para ser intervenido quirúrgicamente.

La última vez que Rivera estuvo en una lista de incapacitados fue hace casi una década, cuando en 2003 sufrió una dolencia en la ingle.

El relevista panameño que viene de acumular 44 rescates y 1.91 en efectividad en la temporada pasada, se las ha arreglado para superar múltiples lesiones en su formidable carrera de 18 años en las Ligas Mayores.

Pero este año al iniciar los entrenamientos de primavera habló de que había tomado una decisión definitiva sobre su futuro, aunque después aclaró que no podía adelantar nada hasta tanto finalizara la campaña.

Yankees sin Rivera

Todo parece indicar que los Yankees también se estaban preparando para sobrevivir sin el mejor cerrador de la historia. Tienen opciones viables para la novena entrada, y probablemente tenían ya en mente el sustituir a Rivera en 2013 (o, en el peor de los casos, 2014) de todas maneras.

La primera opción para llenar esa vacante es Dave Robertson, un relevista de quien se dice tiene la capacidad para manejar cualquier papel de alto nivel en relevo.