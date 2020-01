Rivera: ‘solo fue un rescate más’

YANQUIS. ALCANZó EL SALVAMENTO 368 DE SU CARRERA.

Isaac Icaza /St.Petersburg, EUMariano Rivera tomó el rescate 368 de su carrera como otro más. Nada muy especial.

"Lo veo más como el esfuerzo de un trabajo en equipo", precisó Rivera, quien con el salvamento se colocó en el quinto lugar entre los máximos rescatistas de todos los tiempos.

"Aunque se trata de un logro personal, lo aprecio más por la ayuda que he recibido de mis compañeros", indicó.

El cerrador panameño de los Yanquis hizo historia el lunes con su juego salvado 32 de la temporada en la victoria de Nueva York por 5-2 sobre los Devil Rays de Tampa Bay en St. Petersburg, Florida.

Rivera compartía el quinto puesto en la lista de los máximos salvadores de todos los tiempos con Jeff Reardon.

El próximo en el listado es Dennis Eckersley (390).

Rivera, de 35 años, ni siquiera sabe qué hará con la pelota con la que se completó el último out del juego del lunes.

"Por allí tengo la pelota", indicó el panameño señalando hacia su casillero en el Tropicana Field.

"No sé todavía si me quedaré con ella o no. Casi no tengo ninguna pelota de mis juegos salvados porque nunca terminan en mis manos", explicó.

El derecho chorrerano, que el martes no pudo cerrar con éxito el segundo juego de la serie ante Tampa Bay, amaneció ayer con marca de 5-3 y un brillante promedio de carreras limpias permitidas de 1.41.

De sus 32 rescates, 31 fueron de forma consecutiva después que echó a perder sus dos primeras oportunidades de rescates del año, ambas ante Boston el 5 y 6 de abril.

Para muchos especialistas, Rivera es el más fuerte candidato hasta ahora para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana de esta temporada.

El relevista, sin embargo, no piensa mucho en ello.

"No pienso en eso (en el Cy Young). Solo me interesa hacer bien mi trabajo y ayudar a mi equipo lo mejor posible", manifestó.