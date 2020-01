Roddick renuncia a Beijing 2008

TENIS.BUSCARÁ GANAR US OPEN.

El tenista estadounidense Andy Roddick anunció ayer, miércoles, que renuncia a disputar los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, el jugador sacrifica la oportunidad para intentar conquistar este año su segundo US Open.

"Mi objetivo cada verano es ganar el US Open", dijo Roddick, jugador clasificado número 6 en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, en un comunicado distribuido por los organizadores del torneo de Washington, que el mejor tenista estadounidense jugará del 11 al 17 de agosto, en las mismas fechas de los Juegos. El US Open comienza el 25 de agosto.

Ganador de dos torneos esta temporada, pese a su renuncia a Beijing, Roddick no es un jugador que desprecie los Juegos.

"A algunos no les importan mucho (los Juegos). A mí sí. No son lo más grande que hay en nuestro deporte, pero son lo más grande del deporte", dijo el ex número uno del mundo tras caer en la tercera ronda de Atenas 2004.

Roddick se adjudicó el US Open en el año 2003.