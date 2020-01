Rogge intensifica ofensiva antidopaje

COPENHAGUE (AP) - Las federaciones o países que se opongan a un código mundial antidopaje no tienen cabida en los Juegos Olímpicos, advirtió ayer lunes el presidente del COI Jacques Rogge.

''``No hay cabida en los Juegos Olímpicos para las federaciones internacionales o los comités olímpicos nacionales que no acaten el código'', declaró Rogge, aludiendo a las voces críticas que han surgido de parte del fútbol y el ciclismo.

El dirigente formuló sus declaraciones en la apertura de un cónclave de tres días en el que se debatirá la aprobación del primer código mundial antidopaje. A la reunión asisten más de un millar de dirigentes del olimpismo mundial y líderes políticos.

Rogge fue más lejos e indicó que el país cuyo gobierno rechace poner en vigor el código no merece ser anfitrión de los juegos.

El código, de 53 páginas, fue redactado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). En el mismo se trata de uniformar las normas contra el uso de sustancias prohibidas y las sanciones que se emplean en todas las disciplinas deportivas y países.

La advertencia de Rogge tuvo efecto inmediato: horas después la FIFA zanjó sus diferencias con la AMA sobre las sanciones automáticas de dos años.

En una entrevista aparte, Rogge dijo que no le temblaría la mano y promover excluir del programa olímpica la disciplina cuya federación no se someta al mandato del código para Atenas 2004.

``''Si para el 2004 una federación no ha ratificado el código, le propondré al comité ejecutivo que se le impida ser incluido en los Juegos Olímpicos. No se puede tolerar dos tipos de federaciones: las que acaten el código y las que no'', afirmó.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) también dio a entender que está dispuesta a respaldar el código, a pesar de duras críticas contras las sanciones y una serie de excepciones a las ligas profesionales de Estados Unidos.

Tanto la FIFA como la UCI han considerado que la iniciativa tiene varios aspectos discriminatorios y han solicitado cambios antes que sea aprobado el miércoles.

El presidente de la FIFA Sepp Blatter y Hein Verbruggen, máximo dirigente de la UCI, no estuvieron en la reunión en Copenhague y enviaron a subalternos.

En un comunicado difundido ayer, Verbruggen aseguró que la AMA elaboró el código sin hacer suficientes consultas. Sostuvo además que es demasiado benévolo con las ligas profesionales de Estados Unidos, como la NBA y el béisbol de grandes ligas, y estricto con ellos.

Otro aspecto que ha causado escozor es la sanción de dos años para el primer caso positivo de un deportista.

Pero la FIFA terminó aceptando la nueva normativa.

''Hay un acuerdo de que la sanción de años será la norma, si bien no será obligatoria'', declaró el jefe de la comisión médica de la FIFA Michel D'Hooghe.