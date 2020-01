Sáenz no cambia de posición con respecto al Clásico Mundial

VíA RáPIDA

DECISIÓN. El ex Grandes Ligas panameño Olmedo Sáenz reiteró que no está interesado en formar parte del equipo de Panamá que participará en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo año. “Ya tomé una decisión. Ahora que Héctor López y Rod Carew dijeron que sí ayudarían, no puedo venir aquí y decir que ahora quiero.

¿Cómo queda mi palabra?”, explicó Sáenz. Comentó que se tienen que dar cambios para mejorar el béisbol en Panamá. Agregó que pese a todo, todavía hay tiempo para formar un buen equipo y tener una buena actuación en la cita.