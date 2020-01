Sampaoli y una relación que ya llegó a su fin

Jorge Sampaoli afirmó ayer que quiere dejar la dirección técnica de la selección de Chile, aunque dijo que no puede pagar la millonaria cláusula de rescisión del contrato que lo ata a la Roja hasta 2018.

El timonel argentino dijo en una entrevista con Fox Sports que lo mejor “para el fútbol chileno” sería dar un paso al costado de la selección que dirige desde fines de 2012, y con la que conquistó el año pasado el título de la Copa América.

“Hoy todo induce a que no (seguiré con la selección)”, declaró Sampaoli en la entrevista, que se transmitió poco después de un breve encuentro con los medios chilenos en el que leyó un comunicado y no aceptó preguntas. En esa primera comparecencia, Sampaoli se limitó a decir que seguirá viviendo en Chile, pero no mencionó su continuidad con la selección. Arturo Salah, presidente de la federación chilena, dio a entender que continuarán las negociaciones con el estratega.

A su llegada ayer al aeropuerto internacional de Santiago procedente de Suiza, donde acudió a una gala de la FIFA por su nominación al premio al técnico del año, Sampaoli fue insultado por algunos hinchas que le gritaban “malagradecido”.