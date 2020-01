Shilton todavía no perdona a Maradona

Diego Maradona revivió sus dos goles antológicos ante Inglaterra en cuartos de final del Mundial México-1986, al cumplirse ayer 30 años de su “gol del siglo” y su “mano de Dios”, que aún le reprocha el arquero británico Peter Shilton.

Aquel partido jugado solo cuatro años después de que Argentina e Inglaterra se enfrentaran en la Guerra de las Malvinas llevó a Maradona y a Shilton a cruzar declaraciones, pícaras y rencorosas, publicadas ayer, miércoles, por el diario deportivo Olé al cumplirse tres décadas de un partido grabado a fuego en la memoria futbolera de los argentinos.

“Gracias a Dios que me dio el impulso del salto para llegar con la mano en el primero que les hice a los ingleses. Porque con este metro 67 no podía llegarle de ninguna manera a Shilton”, el arquero rival, recordó Maradona con picardía. “Por eso se me ocurrió decir que fue la mano de Dios más que un gol mío”, explicó sobre la muletilla con que se recuerda a ese gol que él mismo considera como “un golazo tremendo”.

Sin embargo, el segundo tanto fue el que más le gustó, aquél que dejó tendidos como muñecos inútiles a Peter Beardsley, a Peter Reid, a Terry Butcher dos veces, a Terry Fenwick y a Shilton.

El de la “mano de Dios”“no fue más lindo que el otro, pero el morbo está en el gol con la mano”, admitió el exjugador. “Le pediría a Dios que repita una selección igual, pero es muy difícil”, comentó el exastro.

RESPONDE SHILTON

Desde otra columna en Olé, Peter Shilton admitió su rencor contra Maradona por su gol con la mano y por festejarlo “como si hubiera sido legítimo”: “No hay forma de que lo pueda perdonar, él nunca pidió disculpas, lo celebró. Y es el mejor jugador contra el que he jugado, pero no lo saludaría ni le daría la mano”, afirmó. “Un hombre como él no necesitaba hacer eso. Es cierto que más tarde metió otro tanto realmente excelente”, reconoció el exguardameta.

Pero Maradona, en otra columna con su firma publicada en el mismo diario, le respondió con su desparpajo habitual. “¿Y quién carajo quiere salir con vos, Shilton?, Mirá, si yo voy a ir a tomar algo con un arquerazo... nooo, nooo. Me elijo al último suplente de Inglaterra para ir a tomar algo”, retrucó el “10”.