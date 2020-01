Surgen más demandas contra Pacquiao

Manny Pacquiao fue demandado en varios tribunales de Estados Unidos por personas que denuncian haber pagado por ver la denominada “Pelea del Siglo” con Floyd Mayweather Jr., pero se sintieron defraudadas porque el boxeador filipino habría ocultado una lesión antes del combate.

Al menos cinco demandas fueron presentadas contra Pacquiao en tribunales federales en California, Illinois, Nevada y Texas.

Las demandas buscan una indemnización en virtud de las leyes destinadas a proteger a los consumidores y compensar mediante una acción colectiva a quienes compraron billetes, pagaron por ver la transmisión por televisión e incluso a quienes apostaron por el resultado de la pelea.

“Las demandas son objetiva y jurídicamente injustas, y esperamos que sean desestimadas en el momento oportuno”, dijo ayer miércoles en un comunicado Daniel Petrocelli, abogado de Pacquiao y de Top Rank Inc, una compañía de promociones que representa al filipino y que también fue demandada.

Una de las acciones judiciales también nombra como demandado a Mayweather, a su compañía de promociones y a varias empresas que participaron en la difusión y promoción del combate, como la unidad de Time Warner Home Box Office Inc, la división de CBS Corp Showtime Networks Inc, AT& T Inc, Comcast Corp y DirecTV.