TIRO A GOL Minutos de descomposición

OPINIÓN. Exhaustos quedaron los hondureños de la victoria in extremis de su selección Sub 23. Panamá, sin haber hecho el partido de su vida, pudo haber decidido el choque en el complemento aunque los catrachos también pudieron haber sentenciado el encuentro en el primer tiempo. Pero sufrieron de todas maneras. En Panamá el aficionado al fútbol está purgado para soportar este tipo de acontecimientos, como el del martes, por la sencilla razón de que estos resultados ya forman parte de la idiosincrasia en que se agitan los seleccionados nacionales, así hoy esté al frente del equipo Alexandre Guimaraes o mañana el mejor técnico del planeta. Hace dos años le echamos la culpa al Cheché Hernández por las derrotas in extremis que nos infligieron Costa Rica y Guatemala.

Hoy muchos se la echarán a Guimaraes y mañana al que esté al frente de la empresa. La falta de concentración de nuestros jugadores en todas las categorías es una de las frases más lapidarias que han esgrimido los propios jugadores, técnicos, directivos, fanáticos y periodistas. Es el único punto en que todos coincidimos, tanto los llamados expertos como los simples aficionados. La falta de concentración de nuestras selecciones en partidos tan cruciales como el del martes ante Honduras es uno de los males que hacen que el fútbol panameño no pueda llegar más allá de sus aspiraciones.

El martes la Sub 23 tuvo llegada, pero no la sorpresa ni la serenidad como para haber aprovechado los espacios que le brindó Honduras, pese a haber jugado gran parte del partido con un delantero de punta. Se perdió todo el esfuerzo por una desatención en la última línea y por la falta de gol. En la mayoría de las veces nos hemos acostumbrado a ver a nuestras selecciones sobre el filo de la desesperación cuando se acercan los minutos finales. Un ejemplo se vivió en la sala de redacción de este medio. Les comparto. Minuto 80. Uno de mis compañeros de la redacción se apartó de su computadora y dijo que le iba a poner atención a estos últimos minutos del partido, porque aquí es donde vienen los desenlaces fatales.Otros compañeros también se apartaron del teclado, lo dejaron a un lado y comenzaron a ver detenidamente los últimos minutos.

El aroma en nuestra redacción era como si estuvieran esperando lo peor. Se sufría por dentro. La tensión fue haciéndose presa de algunos cuando se acercaba el final del partido. Nadie estaba seguro del cero a cero por la sencilla razón de que el árbitro no había pitado la finalización del encuentro. Hasta que vino el gol de Honduras y la bronca de todos.Esa es una de las maneras como ven los aficionados los partidos de nuestras selecciones: mitad con temor y la otra mitad con el corazón en la mano.

El autor es periodista