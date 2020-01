Tareas para Durango

¿Qué posibilidades tiene Luis Durango de quedarse en las Grandes Ligas?

No existen garantías sobre cuánto tiempo permanecerá Luis Durango en las Ligas Mayores, pero no cabe duda de que el curundeño tiene una buena oportunidad y aunque no saldrá a jugar todos los días, lo importante para él será el empeño que ponga para terminar de pulirse como pelotero.

Hay que estar claro en algo, las Grandes Ligas serán difícil para Durango, un pelotero que llegó a los Padres de San Diego con una sola herramienta: su velocidad y habilidad para recorrer las bases.

Pero, esa habilidad para correr y batear corto con toques, un talento que no abunda en las Mayores, y que le sirvió al panameño para dejar una grata impresión en su debut, no lo es todo.

La velocidad es su arma principal, en eso estamos claros, pero tiene que buscar cómo evolucionar en todo para pelear una posición en el próximo spring trainning, donde realmente se despejarán las dudas acerca de su futuro en las Ligas Mayores.

Defensivamente, Durango no es una garantía en los jardines por lo que tendrá que trabajar en este aspecto.

Debe corregir su fildeo, pues al momento de partirles a los batazos la ruta que coge no son las mejores, según indican los reportes.

En esas condiciones, resulta difícil que pueda reemplazar en este momento a algunos de los tres patrulleros de San Diego, incluyendo a Tonny Gwinn Jr.

No dispone del instrumental físico que necesita un pelotero a este nivel. Pesa 159 libras, aunque viéndolo bien eso no será problema.

Por supuesto que este muchacho, nacido en Curundú, tiene velocidad, pero va a tener que trabajar duro y mejorar su técnica en el robo de bases.

Decía el buscador de talentos Robert Rowley que Durango no coge bien las señas y que tiene problemas para leer los movimientos de los lanzadores.

Eso explica claramente el porqué el curundeño, con la velocidad que tiene-3.6 segundos de home a primera base y 6.2 en las 60 yardas- mantiene un bajo porcentaje de bases robadas en sus cinco años en Ligas Menores.

Se estafó 112 bases, 44 de ellas las consiguió este año, pero lo atraparon en 17 intentos de robo.

También tendrá que esforzarse y trabajar extras en el campo de entrenamiento, algo que parece no era de su agrado en los años que estuvo en las fincas.

Otras de las cosas en las que tiene que trabajar duro es el dominio del inglés, un requisito clave para manejarse en este escenario, que tiene que atender de manera urgente.

Algo inexplicable, pero no solo él tiene ese problema.

Ojalá sepa aprovechar estos partidos para ganar experiencia y sobre todo crecer como jugador.