Tejada espera una disculpa de Utley

El campo corto panameño Rubén Tejada se reportó temprano a los entrenamientos de los Mets de Nueva York, en el béisbol de las Grandes Ligas, y el tema de la fractura que le ocasionó Chase Utley en la pasada postemporada todavía no es algo olvidado.

Tejada se recupera satisfactoriamente de la fractura en su pierna derecha y una vez pisó el terreno de entrenamiento en Florida sostuvo que no ha hablado con Utley, pero que espera una disculpas personalmente, fue lo que reportó la revista especializada Sports Illustrated.

Se jugaba el segundo partido de la serie divisional cuando Utley, de los Dodgers de Los Ángeles, se deslizó de forma brusca en segunda base, intentando romper una doble matanza, chocando al panameño, quien abandonó el terreno en un carrito.

“Él me envió un par de cosas (presentes). Pero eso no cambia nada. No he hablado con él”, comentó el veragüense en una breve entrevista.

De acuerdo con Tejada, él no le haría a eso a otro pelotero que juegue esa posición. “Hubiera sido diferente si algún jugador de otra posición; de la esquina o un jardinero me hace eso, pero él (Utley) es un jugador del medio (segunda base o campo corto), él debería saberlo mejor”, comentó Tejada.

Luego de este incidente Utley fue suspendido dos partidos, pero apeló la decisión. Ahora, las Grandes Ligas está analizando regular el tipo de barridas en segunda base a raíz de lo ocurrido con Tejada.

La próxima vez que ambos jugadores se vuelvan a ver, será el 9 de mayo cuando Mets y Dodgers se enfrenten en el Dodgers Stadium de Los Ángeles, el mismo escenario de cuando se dio la lesión de Tejada.

Ahora Tejada no solo tiene la competencia de Wilmer Flores, sino también la de Neil Walker y la del veterano Asdrúbal Cabrera. Tejada firmó un contrato con los Mets para esta temporada por $3 millones.