A Tevez no lo querían más en el Boca

DESAHOGO.

El delantero argentino Carlos Tevez afirmó ayer que fue vendido al Corinthians de Brasil porque lo "echaron" de Boca Juniors y cuestionó que en Argentina no se cuida a los ídolos deportivos.

"Me fui de Boca porque me echaron", aseguró Tevez en declaraciones a Radio Mitre de Buenos Aires.

El delantero dijo que en el club "xeneize" se sentía "presionado". "Me dio mucha bronca porque había gente que salía en la tele y me decían que les pagaban para destrozarme. Tienen mucho poder", declaró.

"Llegué a tener el cariño de toda la gente, por eso no me fui porque yo quise". "No tenía ganas de jugar en Boca", lamentó Tevez, quien el domingo perdió un sonado duelo frente a Robinho al caer el Corinthians 3-0 ante Santos, con dos goles del joven talento brasileño.

La prensa deportiva brasileña abrió sus páginas ayer para destacar la amplia victoria por 3-0 del Santos, del astro Robinho, en el clásico jugado el domingo por el campeonato paulista de fútbol contra el Corinthians, del argentino Carlos Tevez.

"Duelo de un solo hombre", tituló el diario Folha de Sao Paulo, al comentar la actuación de Robinho, quien armó la jugada del primer gol y luego marcó un doblete.