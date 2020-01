Tiro a gol Recompensa mexicana

OPINIÓN. La designación de México como una de las cabezas de serie para el Mundial de Fútbol de Alemania 2006 es un premio para el gran coloso de la Concacaf, que por méritos propios, no de ahora, sino de hace muchos años, se ha venido ganando un prestigio que recién ahora se ha visto recompensado por la Federación Internacional de Fútbol (Fifa).Una vez escribí en este mismo espacio, que a nivel de selecciones, después de Brasil y Argentina, los mexicanos son la tercera fuerza de este deporte en el continente americano. Pueda ser que en el área de la Concacaf su único rival de peso sea Estados Unidos, pero afuera de ella también han mostrado su poderío. En los últimos mundiales el fútbol de México ha sido protagonista. Incluso, más que el resto de los países sudamericanos que han participado en la máxima cita de este deporte, excepto Brasil y Argentina. Por eso la Fifa los puso como cabeza de serie.

No solo por lo futbolístico sino también por el lado comercial, que hoy día es parte integral del fútbol universal. Por donde se le mire, México se ha ganado un espacio y un prestigio en el deporte más popular del mundo. Como principal fuerza de la Concacaf, los mexicanos están destinados a ser el país emblema de toda esta región que además estará acompañado por Estados Unidos, Costa Rica y Trinidad & Tobago. Una prueba por la que dependerá la cantidad de clasificados que nos otorgue la entidad rectora del fútbol para el Mundial de Sudáfrica, en 2010. En lo personal no me asombra que México haya sido tomado en cuenta entre los pesos pesados para el Mundial del año entrante.

El mismo técnico de Brasil, Carlos Alberto Parreira, lo reconoce. Sí me sorprendió, en todo caso, que hayan puesto de cabeza de área a España, en detrimento de Holanda, que hoy día es solo una liga de estrellas con jugadores de todas partes del mundo, pero que a la hora de armar una selección es un total fiasco. Pero entiendo que dentro de todo ese manejo que se da en vísperas del sorteo existen, aparte de los intereses geográficos, los comerciales, y que para nadie es un secreto que España maneja tal vez la mejor liga del mundo. El próximo viernes comenzará a tomar forma el Mundial de Alemania 2006 con el sorteo de las 32 selecciones, en la ciudad de Leipzig. Por delante quedarán seis meses para hablar de posibilidades y de favoritos. Brasil y Argentina son las selecciones consentidas de una gran mayoría de panameños. Habrá otras selecciones, pero no está de más hacer fuerza también por los mexicanos, un país que ha ido en alza y que está para grandes cosas.

El autor es periodista