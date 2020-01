Tiro a gol La Sub 20 tiene que mejorar

OPINIÓN I.Me parecieron fuera de lugar las declaraciones que dio el técnico Víctor René Mendieta al final del partido del domingo en el que sus dirigidos perdieron frente a Argentina. Escucharle decir que no le importa el resultado ni haber perdido con Argentina porque en el Mundial de Holanda no va a jugar con ninguno de los tres países que estuvieron de visita aquí en el Mundialito Sub 20, me pareció fuera de lugar.Y más, si a él mismo le escuché decir también, el día del sorteo del Mundial Juvenil de Holanda, que Panamá no tenía historia en el fútbol como para estar pensando o escogiendo rivales.

Por eso me extrañaron sus declaraciones, tal vez dichas como producto de la goleada, pero me pareció que faltó ecuanimidad en sus palabras.Si a estas alturas Mendieta piensa en que Turquía, Ucrania y China son de menos peso que los tres países que estuvieron de visita, entonces se va a tener que mejorar la preparación del seleccionado, porque un mundial es muy diferente a un cuadrangular invitacional como el que se hizo acá con una Argentina y Marruecos, principalmente, sin muchas de sus estrellas, y una Colombia, que aunque trajo casi completo el equipo, jugó a media máquina.

Mendieta más que nadie tiene alguna referencia de los jugadores europeos, ya que hace dos años estuvo como parte del cuerpo técnico de Panamá en Emiratos Árabes y allá pudo darse cuenta de la contextura y fuerza de los jugadores europeos en esta categoría. Ni una pizca de lo que presentaron los tres países que estuvieron en el cuadrangular invitacional.Yo soy un creyente de este tipo de fogueo que se le dio al seleccionado Sub 20, que sirve para mejorar y corregir errores. Y comparto con Mendieta en que tal vez el resultado no importe mucho en estos torneos, pero solo hasta allí.

En el plano deportivo me pareció que esta selección necesita mejorar. Lo que vi poco me gustó. Con una defensa por momentos inocente que dio muchas facilidades a sus rivales, unos volantes que nunca se mostraron y unos delanteros que quedaron en deuda, salvo Edwin Aguilar que pasó la prueba. Solo vimos ganas y garra en sus dos primeros compromisos. Entiendo que después de una derrota y un pésimo partido como el que vimos ante los argentinos, queda algo de bronca. Pero Mendieta debe asumirlo con cautela. No se le está pidiendo que gane el Mundial, pero es evidente que el equipo estuvo mal parado y que hay que mejorar.

El autor es periodista