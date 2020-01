Toni Kukoc le dice adiós al baloncesto

SU SUEÑO ERA RETIRARSE CON LOS BULLS.

Toni Kukoc ya no jugará al baloncesto y después de tres meses esperando que el Chicago Bulls le hiciera una oferta, el alero croata de 38 años se ha despedido definitivamente de este deporte.

"He tenido ofertas, pero todas estaban lejos (de lo que deseaba). Pude haber fichado por el Seattle o el Toronto. Luego me contactaron San Antonio, Miami y Minnesota. No me interesaba. Quizás el motivo principal fuera Chicago. Quería acabar mi carrera en los Bulls", descubre el ilustre veterano al diario Sportske novosti de ayer lunes.

Chicago Bulls dudaba si recuperar a su ex jugador o no. El equipo permitió a Kukoc entrenarse cuando quiera por ser un jugador especial.