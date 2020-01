Tottenham empate y Leicester sueña

Tottenham le allanó el camino al Leicester para que se corone por primera vez en la historia de la liga Premier inglesa, al rescatar apenas un empate 1-1 ayer ante el West Bromwich Albion.

Leicester, un equipo que se ha transformado desde que evitó por poco el descenso hace un año, conquistará el título por primera ocasión en sus 132 años de historia si derrota el domingo al Manchester United. El conjunto dirigido por el italiano Claudio Ranieri ostenta ahora una ventaja de siete puntos sobre el Tottenham, y tiene incluso margen de error en las tres fechas restantes de la campaña.

La Premier no tiene un campeón inédito desde que Nottingham Forest se coronó en 1978. Si Leicester conquista la corona, será uno de los campeones más sorpresivos en la historia de la liga. Incluso si no ganan en Old Trafford, los Foxes podrían alzarse con el título si Chelsea, el equipo anterior de Ranieri, vence a Tottenham el lunes próximo. Curiosamente, la entrega del trofeo se realizaría en la última jornada de la campaña, cuando Leicester jugará precisamente ante el Chelsea, el monarca actual.