Trinidad no respeta a Wright

MUY CONFIADO.

Al ex campeón mundial Félix Tito Trinidad no le preocupa absolutamente nada de su oponente, Ronald Winky Wright, a quien enfrentará el próximo sábado 14 de mayo en el MGM Grand de Las Vegas.

Wright (48-3-0, 26 ko's) posee las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo en las 154 libras, pero el combate con Trinidad será en 160 libras.

Este combate será el segundo para Trinidad (42-1-0, 35 ko's) tras su regreso al boxeo el año pasado.

"Reconozco que Winky (Wright) es de la misma clase que Bernard Hopkins, Oscar de la Hoya y Pernell Whitaker, por eso es doble campeón", expresó Trinidad.

"No quiero quitarle méritos a Winky, pero no me preocupa nada, en lo absoluto", sentenció el púgil natural de Cupey Alto.

"Subo al ring en buenas condiciones y no me preocupa nada. Estoy listo para lo que traiga", añadió Trinidad.

El ídolo de Puerto Rico dijo estar entrenando con la misma intensidad de siempre porque quiere regresar a la isla con la victoria.