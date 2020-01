Valdés debuta el lunes en EU

Valdés, quien viaja hoy a Georgia, Estados Unidos, aseguró que está muy optimista e indicó que buscará superar su mejor actuación en estos torneos profesionales, que se dio en 1997, cuando llegó a las finales.

“Me he preparado bien y sé que es un torneo muy difícil, pero estoy listo para sacar los mejores resultados posibles”, destacó Valdés, la primera raqueta panameña en las eliminatorias de Copa Davis.

Su debut en el primer torneo que abrirá el lunes en Georgia, será determinante para garantizar su ingreso al cuadro principal de esta competencia.

“El partido clave será el primero el próximo lunes. Me hubiera gustado haberme fogueado internacionalmente, pero no se pudo”, observó el tenista que recibe el apoyo de New Balance.

El primer circuito en Georgia se jugará del 6 al 10 de junio y el segundo va del 10 al 13 de este mismo mes.

En estos circuitos intervienen jugadores ubicados entre 400 y 600 en el escalafón de la ATP.

“Son jugadores con un nivel de juego muy similar al que vimos en la Zona Tres de la Copa Davis”, aseguró.

El mejor ranqueado es el norteamericano Dave Martin, colocado en la posición número 401 en el escalafón de la ATP.