Vettel pensó en dejar la Fórmula Uno el año pasado

El director de Red Bull, el británico Christian Horner, aseguró que el piloto alemán Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, “pensó en dejar la Fórmula Uno” la pasada temporada.

“A Seb no le gustaron los cambios en la regulación. No disfrutó con el nuevo motor ni con el control eléctrico de frenada. No estaba contento”, aseguró Horner, en unas declaraciones que recoge hoy el diario británico Daily Mail.

Vettel, ganador del Mundial de Fórmula Uno en 2010, 2011, 2012 y 2013, finalizó la pasada temporada en quinta posición, con 167 puntos, a 217 del inglés Lewis Hamilton, campeón con Mercedes.

“Era como si alguien le hubiera quitado su juguete. Le costó un poco al inicio, era algo a lo que no estaba acostumbrado. Pasó un tiempo desilusionado sobre la dirección que estaba tomando la Fórmula Uno”, añadió el jefe de la escudería austríaca.

“Hubo momentos el pasado año en los que se planteó si quería seguir o no, si estaba disfrutando tanto como antes”, dijo el inglés.