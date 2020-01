Vidro no jugará por Puerto Rico

GRANDES LIGAS.

José Vidro anunció ayer jueves que no jugará por Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

El intermedista de los Nacionales de Washington dijo que prefiere concentrarse en los campos de entrenamiento para jugar la temporada completa de Grandes Ligas, después de dos campañas plagadas de lesiones.

"Mis dos dos últimos años han estado llenos de lesiones. Este campo de entrenamiento es muy importante para mí", indicó Vidro, después de reportarse a la sede primaveral de los Nacionales.

Vidro tiene sentimientos encontrados por su decisión, ya que recordó todas las llamadas que recibió de sus amigos cuando fue incluido en el róster de Puerto Rico para el torneo.

"Ahora me siento mal por ello. No me van a poder ver jugar", comentó. "No es una decisión fácil. Ojalá tenga otra oportunidad".